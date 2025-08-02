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02 августа 2025 в 23:18

«Добиться прорыва»: стало известно, когда Уиткофф прилетит в Москву

Постпред США при НАТО Уитэкер: Уиткофф прилетит в Москву в эти выходные

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер. Он выразил надежду, что этот визит поспособствует прорыву урегулирования конфликта на Украине, передает телеканал NBC.

Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве в эти выходные. Я надеюсь, что он сможет добиться прорыва [в процессе урегулирования на Украине], — сказал он.

Ранее Уиткофф сообщил, что рассчитывает на достижение мирного урегулирования по Украине и установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока президента США Дональда Трампа. Кроме того, он упомянул расширение Авраамовых соглашений и достижение стабильного мира в Газе как ключевые приоритеты.

До этого госсекретарь США Марко Рубио информировал, что Трамп начинает терять терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что глава Белого дома все меньше рассчитывает на инициативы со стороны Москвы и призывает к активным действиям.

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