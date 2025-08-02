«Добиться прорыва»: стало известно, когда Уиткофф прилетит в Москву Постпред США при НАТО Уитэкер: Уиткофф прилетит в Москву в эти выходные

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер. Он выразил надежду, что этот визит поспособствует прорыву урегулирования конфликта на Украине, передает телеканал NBC.

Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве в эти выходные. Я надеюсь, что он сможет добиться прорыва [в процессе урегулирования на Украине], — сказал он.

Ранее Уиткофф сообщил, что рассчитывает на достижение мирного урегулирования по Украине и установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока президента США Дональда Трампа. Кроме того, он упомянул расширение Авраамовых соглашений и достижение стабильного мира в Газе как ключевые приоритеты.

До этого госсекретарь США Марко Рубио информировал, что Трамп начинает терять терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что глава Белого дома все меньше рассчитывает на инициативы со стороны Москвы и призывает к активным действиям.