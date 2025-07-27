Уиткофф рассказал, когда хотел бы решить вопрос о конфликте на Украине

Уиткофф рассказал, когда хотел бы решить вопрос о конфликте на Украине Уиткофф заявил, что хотел бы разрешить конфликт на Украине до конца срока Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду в интервью телеканалу Fox News на достижение мирного урегулирования по Украине и установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Дональда Трампа. Кроме того, он упомянул расширение Авраамовых соглашений и достижение стабильного мира в Газе как ключевые приоритеты.

Если мы решим проблемы России и Украины, если добьемся прочного мира на Ближнем Востоке — это будут главные достижения, — подчеркнул спецпосланник.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп начинает терять терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, глава Белого дома все меньше рассчитывает на инициативы со стороны Москвы и призывает к активным действиям.

До этого помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, высказался о необходимости встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что такой саммит должен завершить переговорный процесс. Лидеры двух стран должны не просто обсудить соглашение, а окончательно подписать документы, отметил он.