Рубио рассказал, сколько еще Трамп готов терпеть конфликт на Украине

Рубио рассказал, сколько еще Трамп готов терпеть конфликт на Украине Рубио: Трамп теряет терпение относительно конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Fox News. По его словам, глава Белого дома все меньше рассчитывает на инициативы со стороны Москвы и призывает к активным действиям.

Пришло время действовать. Президент явно дал это понять, он теряет терпение и менее склонен ждать шаги России для завершения военного конфликта, — заявил глава американского госдепа.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Вашингтон призывает Москву и Киев к продолжению прямых переговоров. По его словам, это необходимо для полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

До этого помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, высказался о необходимости встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что такой саммит должен завершить переговорный процесс. Лидеры двух стран должны не просто обсудить соглашение, а окончательно подписать документы, отметил он.