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27 июля 2025 в 05:17

Рубио рассказал, сколько еще Трамп готов терпеть конфликт на Украине

Рубио: Трамп теряет терпение относительно конфликта на Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Fox News. По его словам, глава Белого дома все меньше рассчитывает на инициативы со стороны Москвы и призывает к активным действиям.

Пришло время действовать. Президент явно дал это понять, он теряет терпение и менее склонен ждать шаги России для завершения военного конфликта, — заявил глава американского госдепа.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Вашингтон призывает Москву и Киев к продолжению прямых переговоров. По его словам, это необходимо для полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

До этого помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, высказался о необходимости встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что такой саммит должен завершить переговорный процесс. Лидеры двух стран должны не просто обсудить соглашение, а окончательно подписать документы, отметил он.

Дональд Трамп
Марко Рубио
США
Украина
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