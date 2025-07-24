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24 июля 2025 в 22:08

США призвали Россию и Украину к продолжению переговоров

Госдеп: США призывают Россию и Украину к продолжению переговоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон призывает Москву и Киев к продолжению прямых переговоров, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт. По его словам, это необходимо для полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

Могу сказать, что мы продолжаем содействовать прямым переговорам между Россией и Украиной в целях достижения всеобъемлющего прекращения огня и в конечном итоге мирного урегулирования на основе переговоров, — подчеркнул он.

До этого помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, высказался о необходимости встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что такой саммит должен завершить переговорный процесс. Лидеры двух стран должны не просто обсудить соглашение, а окончательно подписать документы, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не ожидала какого-либо прорыва от третьего раунда переговоров в Стамбуле. В переговорную группу вошли помощник главы государства Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

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