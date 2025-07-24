В Кремле раскрыли ожидания Москвы от третьего раунда переговоров с Киевом

В Кремле раскрыли ожидания Москвы от третьего раунда переговоров с Киевом Песков: Москва не ждала прорыва от третьего раунда переговоров по Украине

Москва не ожидала какого-либо прорыва от третьего раунда переговоров в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В переговорную группу вошли помощник главы государства Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, передает ТАСС.

Прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что на переговорах с Украиной в Стамбуле российская сторона делает конкретные и конструктивные предложения. Что касается обсуждения гуманитарных вопросов, оно проходит в позитивном ключе, добавил Песков.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что участием Киева в переговорах с Москвой в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский надеется создать благоприятную картинку для народа. По его словам, это необходимо на фоне неудач на фронте и протестов в стране.