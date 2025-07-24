«Картинка для общественности»: депутат о смысле переговоров с РФ для Киева

«Картинка для общественности»: депутат о смысле переговоров с РФ для Киева Депутат Шеремет: переговорами с Москвой Киев хочет создать картинку для народа

Участием Киева в переговорах с Москвой в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский надеется создать благоприятную картинку для народа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, это необходимо главе государства на фоне неудач на фронте и протестов в стране.

[Митинги на Украине] вперемешку с критической обстановкой на фронтах вынудили Зеленского запросить у России переговоры еще до завершения отведенного [президентом США] Дональдом Трампом 50-дневного срока. Он надеется размыть несущуюся ударную волну мирным формализмом и фиктивными усилиями в тщетной надежде обрести свою правомочность. Поэтому данные переговоры — это лишь язык дипломатии и картинка для широкой общественности, так как сам переговорный процесс должен был предварительно пройти кулуарно, задолго до публичных мероприятий, — сказал Шеремет.

Он предположил, что никаких знаковых решений на стамбульских встречах не будет принято. По мнению депутата, предложенный Россией мирный меморандум будет отвергнут.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что прямые переговоры России и Украины в Стамбуле идут в более конструктивном направлении. По его словам, диалог стал ориентированным на результат.