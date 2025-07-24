Переговоры делегаций России и Украины с участием прдеставителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле

В МИД Турции заметили серьезные перемены в диалоге России и Украины МИД Турции: диалог России и Украины стал конструктивнее

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле идут в более конструктивном направлении, заявил глава МИД республики Хакан Фидан в эфире TRT Haber. По его словам, диалог стал ориентированным на результат.

В целом мы с удовлетворением отмечаем, что переговоры движутся в более конструктивном и ориентированном на результат направлении, — подчеркнул министр.

Фидан добавил, что на переговорах был сделан очередной шаг к достижению взаимопонимания. Он уточнил, что Турция, с самого начала выступающая за урегулирование конфликта, продолжит прилагать усилия для установления прочного мира между сторонами.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждать вопросы, связанные с проектами меморандумов, которые были представлены ранее. Также ожидается обсуждение обмена пленными и вопросы, связанные с передачей тел погибших. Песков добавил, что могут обсуждаться и другие вопросы, если возникнет такая необходимость.