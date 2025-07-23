В Кремле раскрыли, что будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле

В Кремле раскрыли, что будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле Песков: на переговорах в Стамбуле обсудят проекты меморандумов и обмен пленными

Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждать вопросы, связанные с проектами меморандумов, которые были представлены ранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается обсуждение обмена пленными и тел погибших.

Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. <…> [Пройдет] разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов, — отметил Песков.

Он добавил, что могут обсуждаться и другие вопросы, если в том возникнет необходимость. Однако такие решения будут приниматься главами делегаций.

Песков также отмечал, что работа над согласованием меморандумов Москвы и Киева является частью процесса подготовки к российско-украинской встрече «в верхах», на которой настаивает Украина. По его словам, без этой работы назначать какие-либо встречи на высшем уровне нецелесообразно.

До этого стало известно, что российские делегаты вылетели из Москвы в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Встреча состоится вечером 23 июля. В переговорную группу вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.