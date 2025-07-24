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24 июля 2025 в 11:08

В Кремле заговорили о «конкретике» в новых переговорах с Украиной

Песков назвал конкретными предложения России на переговорах в Стамбуле

Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле Фото: Александр Рюмин/РИА Новости

Российская сторона на переговорах с Украиной в Стамбуле выдвигает конкретные и конструктивные предложения, не ожидая при этом прорыва от третьего раунда, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, обсуждение гуманитарных тем проходит в позитивном ключе, пишет ТАСС.

Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Предложения России на переговорах с Украиной конкретные, конструктивные, — отметил Песков.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры России и Украины идут в более конструктивном направлении. Он уточнил, что диалог стал ориентированным на результат. Министр также добавил, что на переговорах был сделан очередной шаг к достижению взаимопонимания.

Эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко между тем заявил, что российская делегация на встрече в Стамбуле 23 июля изложила три ключевых требования. По его словам, в список вошли отмена санкций, признание включения в состав РФ четырех регионов и нейтралитет Украины.

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