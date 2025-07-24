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24 июля 2025 в 09:55

Раскрыты три жестких требования России на переговорах в Стамбуле

Профессор Ткаченко: Россия в Стамбуле добивалась нейтралитета Украины

Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле Фото: Александр Рюмин/РИА Новости

Российская делегация на встрече в Стамбуле 23 июля изложила украинской стороне три ключевых требования, рассказал в беседе с URA.ru эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, в список вошли отмена санкций, признание включения в состав РФ четырех регионов и нейтралитет Украины.

Сегодня Россия, думаю, попыталась показать Украине ключевые моменты нашего меморандума, от которых мы никогда не откажемся, — это нейтралитет и отказ от вступления в НАТО, четыре региона, снятие санкций, — сказал Ткаченко.

Меморандум сократили до этих пунктов, а предложения Украины о встрече на высшем уровне и прекращении огня оставлены без реакции, считает Ткаченко. По его словам, Киев ждет истечения срока обозначенного американским лидером Дональдом Трампом ультиматума.

Эксперт связывает медленное продвижение переговоров с тем, что Украина надеется на внешнюю поддержку. Кроме того, Киев опасается политических последствий мира, который лишит президента Украины Владимира Зеленского власти, считает профессор.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что прямые переговоры России и Украины в Стамбуле идут в более конструктивном направлении. По его словам, диалог стал ориентированным на результат.

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