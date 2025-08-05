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05 августа 2025 в 22:30

Госдеп США подтвердил визит спецпосланника Уиткоффа в РФ на этой неделе

Госдеп США подтвердил визит спецпосланника Уиткоффа в РФ на этой неделе

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс во время регулярного брифинга для прессы заявила, что администрация президента Дональда Трампа ранее уже анонсировала поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию. Внешнеполитическое ведомство со своей стороны лишь подтверждает информацию о визите на этой неделе.

Брюс подчеркнула отсутствие конкретики относительно вопросов, которые дипломат планирует обсуждать в Москве. Точные даты прибытия и отъезда представителя также не были названы.

Мы можем это [визит] подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать, — заявила Тэмми Брюс.

Ранее сообщалось о возможном визите Уиткоффа в Москву 6 августа. Американские источники подтверждали эту дату, однако Кремль воздерживался от предварительных комментариев. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность подобных контактов.

Позднее политолог Норат Аджамян предположил, что во время визита Уиткоффа в Москву может обсуждаться формат переговоров по Украине, включая возможность воздушного перемирия. Как отметил эксперт, достижение договоренностей способно отсрочить новые санкции США. При этом он также предупредил, что встреча может остаться символическим жестом без практических последствий.

Стив Уиткофф
США
Россия
переговоры
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