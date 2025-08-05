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05 августа 2025 в 20:40

В Кремле высказались о предстоящем визите Уиткоффа в Россию

Песков: Кремль не планирует заранее комментировать предстоящий визит Уиткоффа

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кремль не планирует заранее комментировать предстоящий визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg. Тем не менее, по его словам, российское руководство считает очень важными подобные встречи.

Мы считаем такие встречи очень важными, <...> но мы не комментируем их заранее, — сказал представитель Кремля.

Ранее несколько источников сообщили, что Уиткофф может прибыть на российскую территорию в среду, 6 августа. По их словам, именно на эту дату ориентируются в Кремле.

Кроме того, в Berliner Zeitung предположили, что визит спецпосланника президента США в Москву может прояснить перспективы разрешения украинского кризиса. По мнению журналистов, эта встреча может дать первые сигналы о вероятных закулисных переговорах между РФ и Украиной.

Также политолог Норат Аджамян заявил, что Уиткофф может обсудить с властями России, как будет строиться дальнейший диалог по ситуации на Украине. В частности, может быть поднят вопрос воздушного перемирия между Москвой и Киевом.

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