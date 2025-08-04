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04 августа 2025 в 13:50

Раскрыта возможная дата визита Уиткоффа в Москву

Уиткофф может посетить Москву 6 августа

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может посетить Россию в среду, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников, в том числе с американской стороны. По их словам, Москва ориентируется именно на эту дату.

Ориентируемся на среду, — подчеркнул один из собеседников.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа на этой неделе. По его словам, Москва считает контакты с представителем Вашингтона очень содержательными и полезными.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву в среду или четверг, 6 или 7 августа соответственно. Однако подробностей предстоящего визита глава государства не уточнил.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем считает, что Уиткофф во время визита в Москву может предложить России экономическую сделку, в том числе смягчение введенных санкций. Он уточнил, что в обмен на это спецпосланник потребует приостановить боевые действия на Украине.

Стив Уиткофф
США
Москва
политика
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