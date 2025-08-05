На Западе раскрыли смысл визита Уиткоффа в Москву BZ: визит Уиткоффа в Москву может прояснить ситуацию с урегулированием СВО

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву может прояснить перспективы урегулирования украинского конфликта, пишет Berliner Zeitung. Издание отмечает, что эта поездка способна дать первые сигналы о возможных закулисных переговорах между Россией и Украиной. Однако, как подчеркивают авторы, шансы на скорое заключение мирного соглашения остаются минимальными.

Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом, — сказано в сообщении.

Особое внимание уделяется тому, что Уиткофф представляет администрацию президента США Дональда Трампа, а это может указывать на попытки Вашингтона найти новые подходы к разрешению кризиса. Аналитики сходятся во мнении, что даже при наличии диалога стороны пока далеки от компромиссных решений.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа на этой неделе. По его словам, Москва считает контакты с представителем Вашингтона очень содержательными и полезными.