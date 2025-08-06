Раскрыто, кто встретил прилетевшего в Москву Уиткоффа Глава РФПИ Дмитриев встретил прибывшего в Москву с визитом Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретил прибывшего в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил источник ТАСС. По его информации, самолет американского дипломата приземлился в аэропорту Внуково.

В аэропорту Внуково Стива Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Флориды бизнесджет Bombardier Global 7500, на борту которого, предположительно, находился Уиткофф, пересек границу с Россией около 06:11 мск. Во время полета борт заходил в воздушное пространство нескольких стран — Норвегии, Швеции и Латвии.

До этого западные аналитики выразили мнение, что визит спецпосланника президента США в Москву может прояснить перспективы урегулирования украинского конфликта. Эксперты считают, что эта поездка способна дать первые сигналы о возможных закулисных переговорах между Россией и Украиной, однако шансы на скорое заключение мирного соглашения остаются минимальными.