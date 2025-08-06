Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 07:46

Раскрыто, кто встретил прилетевшего в Москву Уиткоффа

Глава РФПИ Дмитриев встретил прибывшего в Москву с визитом Уиткоффа

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретил прибывшего в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил источник ТАСС. По его информации, самолет американского дипломата приземлился в аэропорту Внуково.

В аэропорту Внуково Стива Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Флориды бизнесджет Bombardier Global 7500, на борту которого, предположительно, находился Уиткофф, пересек границу с Россией около 06:11 мск. Во время полета борт заходил в воздушное пространство нескольких стран — Норвегии, Швеции и Латвии.

До этого западные аналитики выразили мнение, что визит спецпосланника президента США в Москву может прояснить перспективы урегулирования украинского конфликта. Эксперты считают, что эта поездка способна дать первые сигналы о возможных закулисных переговорах между Россией и Украиной, однако шансы на скорое заключение мирного соглашения остаются минимальными.

Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев
Москва
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Один город в Японии захлестнули митинги из-за США
Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском
Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов
Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов
Как вести себя в метро, если упал на пути
Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео
Удар по Кожедубу, взрыв «Мираторга», БПЛА у пляжа: ВСУ атакуют РФ 6 августа
Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине
Китаянка очнулась из комы после того, как поступила в университет
Отец и сын поймали огромных рыб и установили сразу два рекорда
Суд поставил крест на кладбище для военных на Украине
Китайские дипломаты набросились на Джонсона из-за одного решения
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.