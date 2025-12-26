Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:00

Две воюющие страны в Азии договорились о перемирии

Thai PBS: Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии с 27 декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Таиланд и Камбоджа согласовали предварительные условия прекращения огня в районе пограничного конфликта, сообщил таиландский телеканал Thai PBS. Отмечается, что они вступят в силу 27 декабря.

Источник, близкий к секретариату Генерального пограничного комитета Таиланда и Камбоджи, заявил, что режим прекращения огня будет объявлен продолжительностью на 72 часа. Предполагается, что в течение этого срока будет осуществляться наблюдение за его соблюдением.

Ранее представитель и генеральный директор департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун говорил, что прекращение огня на границе с Камбоджей станет возможным только при выполнении Камбоджей трех ключевых условий. По его словам, Бангкок требует, чтобы Пномпень первым объявил о прекращении боевых действий, затем обеспечил реальное и долгосрочное соблюдение режима прекращения огня, а также принял полноправное участие в работах по разминированию приграничных зон.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил власти Таиланда и Камбоджи о возможном введении новых таможенных пошлин. Он заявил, что мера может быть применена, если страны не прекратят боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что тарифы служат для него эффективным инструментом внешней политики.

Камбоджа
Таиланд
перемирие
Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о страшных последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
В Генконсульстве раскрыли, пострадали ли россияне при теракте в Израиле
Инвалид-колясочник насиловал падчерицу и продавал видео с пытками
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.