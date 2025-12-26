Две воюющие страны в Азии договорились о перемирии Thai PBS: Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии с 27 декабря

Таиланд и Камбоджа согласовали предварительные условия прекращения огня в районе пограничного конфликта, сообщил таиландский телеканал Thai PBS. Отмечается, что они вступят в силу 27 декабря.

Источник, близкий к секретариату Генерального пограничного комитета Таиланда и Камбоджи, заявил, что режим прекращения огня будет объявлен продолжительностью на 72 часа. Предполагается, что в течение этого срока будет осуществляться наблюдение за его соблюдением.

Ранее представитель и генеральный директор департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун говорил, что прекращение огня на границе с Камбоджей станет возможным только при выполнении Камбоджей трех ключевых условий. По его словам, Бангкок требует, чтобы Пномпень первым объявил о прекращении боевых действий, затем обеспечил реальное и долгосрочное соблюдение режима прекращения огня, а также принял полноправное участие в работах по разминированию приграничных зон.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил власти Таиланда и Камбоджи о возможном введении новых таможенных пошлин. Он заявил, что мера может быть применена, если страны не прекратят боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что тарифы служат для него эффективным инструментом внешней политики.