ЦРУ тайно предупредило о возможном вторжении Китая на Тайвань NYT: ЦРУ предупредило о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году

ЦРУ тайно предупредило Apple, Nvidia и AMD о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году, передает The New York Times. По информации источника, предупреждение было частью кампании двух последних администраций США.

Отмечается, что таким образом Белый дом стремится убедить Силиконовую долину отказаться от производства микросхем на острове. Американские власти публично заявляют, что зависимость от тайваньских чипов является угрозой национальной безопасности.

Ранее ответ президента России Владимира Путина на провокационный вопрос американского журналиста о возможной помощи Москвы Пекину в случае атаки на Тайвань привел в восторг жителей Китая. Как говорится в статье, отказ от поддержки сыграл бы на руку США, стремящимся поссорить Москву и Пекин, а прямое одобрение дало бы Западу повод для новых нападок.

До этого посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин жестко ответит на любые провокации, связанные с проблемой Тайваня. Он напомнил, что в качестве ответной меры на поставки оружия острову были введены санкции против 20 американских военных фирм и их 10 руководителей.