Трамп придумал, как завершить конфликт Таиланда и Камбоджи Трамп пообещал ввести новые пошлины в отношении Таиланда и Камбоджи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил власти Таиланда и Камбоджи о возможном введении новых таможенных пошлин. Он заявил в интервью изданию The Wall Street Journal, что эта мера может быть применена, если эти страны не прекратят боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что тарифы служат для него эффективным инструментом внешней политики.

Я только что, 10 минут назад, использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей. Я сказал: «Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», — указал глава Белого дома.

Также Трамп высказал опасение, что Верховный суд США может признать часть введенных им ранее пошлин противозаконными. По его словам, подобное решение стало бы «ужасным» исходом.

Ранее правительство Камбоджи приняло решение о закрытии пограничных переходов на границе с Таиландом. Вооруженные столкновения между военными двух государств произошли 7 декабря вдоль общей границы. При этом армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел в приграничной зоне ранним утром.