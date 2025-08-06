Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:44

«Любимчика Зеленского» уничтожили под Покровском: кто он, что стало с телом

Максим Нагорный Максим Нагорный Фото: Социальные сети

Военнослужащего ВСУ, которого называли «любимчиком Зеленского», ликвидировали под Покровском. Что с ним случилось, как стал известен Максим Нагорный?

Что известно о ликвидации Максима Нагорного, что стало с телом

20-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Нагорный был уничтожен в ходе боевых действий в районе Покровска в ДНР. Его тело было найдено 19 июля, но опознание провели только спустя несколько дней, пишут украинские СМИ.

О гибели военного рассказала его невеста.

«Через 10 дней после гибели тело Максима поступило в морг города Каменское. В ужасном состоянии — пролежало 10 дней на жаре», — пишет невеста.

При этом тело до сих пор не выдали родственникам: хотя Нагорный был опознан по татуировке и личным вещам, в военном морге заявили, что для завершения опознания якобы необходим родственник мужского пола. Без этого опознание будет длиться «несколько месяцев».

Ранее СМИ и блогеры отмечали, что Киев стремится любыми способами задержать опознание и выдачу тел погибших бойцов ВСУ родственникам. Это делается, чтобы не платить обещанные похоронные.

Битва за Покровск (прежнее название - Красноармейск), который остается под контролем ВСУ, продолжается с августа 2024 года. По последним данным, несколько дней назад передовые отряды ВС РФ вошли в город. 6 августа стало известно, что ВС РФ заходят в город Родинское, который находится на севере в тылу Покровска и Мирнограда.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Чем прославился Нагорный, почему его назвали «любимчиком Зеленского»

Максим Нагорный стал известен, когда отрывок из его письма публично зачитал в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский.

Весной 2023 года молодой солдат ВСУ попал под сильный обстрел и в блиндаже написал письмо-завещание. Тогда Нагорному повезло, и он уцелел. Зеленский использовал фразы из его письма для собственного пиара.

«Я был очевидцем ужасных вещей, о которых хочется забыть, не вспоминать, вычеркнуть из памяти. Но что будет завтра? Отстраивать старую систему не надо — давайте создавать новую и лучшую Украину!» — зачитал Зеленский в Раде.

Исходный смысл письма Нагорного был искажен. Максим Нагорный — круглый сирота из Луцка и с четырех лет воспитывался в различных детдомах на Украине. В своем письме он жаловался на отношение к детям, оставшимся без родителей, на Украине. По его словам, после госпереворота на Украине в 2014 году для детей-сирот ничего не поменялось.

«Мы отказываемся от всего советского и российского, переименовываем улицы, боремся с языком, а отойти от советского (коллективного) подхода к детям, которые остались без родительского присмотра, так и не можем. Не обновляйте Украину, в которой крадут детство!» — на самом деле призывал военнослужащий ВСУ.

