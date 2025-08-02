«Масяню» проверят на оправдание терроризма: что не так с мультиком

«Масяню» проверят на оправдание терроризма: что не так с мультиком

Следственный комитет России начал проверку эпизода мультсериала «Масяня», созданного Олегом Куваевым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что не так с мультиком, чем сейчас занимается Куваев?

Что известно о проверке эпизода «Масяни»

NEWS.ru сообщал, что с соответствующей инициативой к ведомству обратилось движение «Зов народа». Речь идет об эпизоде, где один из персонажей мультфильма предлагает ставить эксперименты над россиянами и превращать их в собак. В числе возможных нарушений — распространение фейков о российской армии, разжигание вражды и ненависти, а также оправдание терроризма.

В 2022 году Роскомнадзор заблокировал сайт Куваева, на котором выходили эпизоды «Масяни». Решение было принято по требованию Генпрокуратуры. Основанием для блокировки послужил ролик, содержащий «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции» для дискредитации ВС РФ. В эпизоде приводились данные о якобы многочисленных жертвах среди мирных граждан Украины, а также о разрушении городов.

Почему автор «Масяни» оказался в списке иноагентов

Российский мультипликатор с февраля 2022 года последовательно выступал против СВО на Украине. Весь восьмой сезон своего мультсериала он посвятил критике спецоперации.

Эти действия, а также тот факт, что Куваев активно собирал пожертвования на помощь ВСУ, Минюст счел основанием для внесения аниматора в список иноагентов.

Куваев также стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к деятельности против безопасности государства. Поводом стало видео, опубликованное мультипликатором на YouTube, в котором Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ. Автору видео по указанной статье грозит до шести лет лишения свободы. Куваева также объявили в розыск.

За рубежом уроженец Ленинграда прожил полжизни — в 1991 году уехал в Германию, однако вернулся в Россию и в 2006 году эмигрировал в Израиль.

Куваев придумал мультяшную героиню задолго до начала СВО, в 2001 году. В начале нулевых «Масяня» била рекорды популярности, фразы из мультсериала становились крылатыми.

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