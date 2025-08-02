«Врачи кормят через зонд»: в каком состоянии актер Иван Краско, новости

Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга, находится в тяжелом состоянии, сообщил бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов. Что известно о здоровье Краско 2 августа?

Что сейчас происходит с госпитализированным Краско

Смородинов заявил, что у него нет подробной информации о состоянии Краско, но ему известны некоторые детали.

«Тяжелое состояние. Врачи кормят через зонд. <…> Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в Доме ветеранов, — сказал Смородинов.

Источник из окружения актера сообщил, что госпитализация Краско связана в том числе с «возрастными изменениями».

Краско госпитализировали 1 августа. Артиста увезли с его дачи в Грузино под Петербургом. Тогда Смородинов сообщил, что врачи больницы, куда попал 94-летний актер, оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

«Мы обзвонили достаточно много Домов ветеранов сцены, но везде получили отказ в присмотре за нашим дядей Ваней, которому нужна сиделка с медицинским образованием. Недавно мы вместе с Юрием Александровичем Кузнецовым навестили нашего дядю Ваню. Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Нашел силы с нами пошутить. Поэтому мне ничего не остается, как объявить публично о сложной ситуации, в которой оказался Краско», — пояснил бывший арт-директор артиста.

Он решил обратиться к СМИ, чтобы привлечь внимание к проблемам со здоровьем Краско. Вячеслав надеется найти учреждение, в котором смогут обеспечить актеру должный уход.

«Обращаюсь ко всем СМИ и лично к порталу NEWS.ru. Друзья, Ивану Ивановичу нужен постоянный уход в Доме ветеранов сцены, но там нужно оставлять недвижимость, которой у него нет. Поддержите народного артиста России и помогите дать огласку на всю страну. Надеюсь, что во всей стране отыщется учреждение по уходу за престарелыми людьми, которое примет Ивана Краско и обеспечит ему надлежащий уход», — добавил Смородинов.

Что известно о состоянии здоровья Краско



Смородинов сообщил NEWS.ru, что в начале июня Иван Иванович почувствовал сильное недомогание и отказался от еды.

«Пищу ему трудно проглатывать, необходимо специализированное питание, принимать лекарства он тоже сам не может. Краско оказался в затруднительной ситуации», — пояснил он.

В январе этого года бывшая жена Краско петербургский художник и сценограф Наталия Вяль заявила, что он серьезно болен. Как она отметила, врачи подозревали у артиста рак кишечника.

В мае актер сказал NEWS.ru, что у него все в порядке со здоровьем. По его словам, он прошел плановое обследование.

«Не переживайте, со мной все в порядке. Перед майскими праздниками я должен был прийти в надлежащую форму, ведь у меня планируется много выступлений. Я прошел здесь плановое обследование. В 94 года пора уже начать следить за своим здоровьем. Анализы у меня как у космонавта», — сообщил Краско.

Иван Краско Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Как прославился Краско

Краско начал карьеру как офицер-артиллерист, окончив военно-морское училище в 1953 году, но затем радикально сменил путь, получив высшее образование в Ленинградском театральном институте.

Уже 60 лет (с 1965 года) служит в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где сыграл десятки значительных ролей классического и современного репертуара. Когда в июне Краско попал в реабилитационный центр, художественный руководитель театра Виктор Минков пообещал, что коллектив учреждения не оставит его в беде.

Краско снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, включая работы с режиссерами Владимиром Бортко («Афганский излом», «Тарас Бульба»), Станиславом Ростоцким, Виктором Трегубовичем.

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