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01 августа 2025 в 15:39

Актер Иван Краско при смерти? Что известно, реанимация, рак

Иван Краско Иван Краско Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Народного артиста России Ивана Краско доставили в реанимацию с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом, он нуждается в круглосуточном уходе, сообщил NEWS.ru его бывший арт-директор Вячеслав Смородинов. Что известно о состоянии здоровья Краско, он при смерти, правда ли, что у него нашли рак?

Почему Краско в реанимации

Врачи больницы, куда попал 94-летний актер, оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

«Мы обзвонили достаточно много Домов ветеранов сцены, но везде получили отказ в присмотре за нашим дядей Ваней, которому нужна сиделка с медицинским образованием. Недавно мы вместе с Юрием Александровичем Кузнецовым навестили нашего дядю Ваню. Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Нашел силы с нами пошутить. Поэтому мне ничего не остается, как объявить публично о сложной ситуации, в которой оказался Краско», — сказал Смородинов.

По его словам, он решил обратиться к СМИ, чтобы привлечь внимание к происходящему с Краско. Вячеслав надеется найти учреждение, в котором будет должный уход за актером.

«Обращаюсь ко всем СМИ и лично к порталу NEWS.ru. Друзья, Ивану Ивановичу нужен постоянный уход в Доме ветеранов сцены, но там нужно оставлять недвижимость, которой у него нет. Поддержите народного артиста России и помогите дать огласку на всю страну. Надеюсь, что во всей стране отыщется учреждение по уходу за престарелыми людьми, которое примет Ивана Краско и обеспечит ему надлежащий уход», — добавил Смородинов.

В июне актер попал в реабилитационный центр. Тогда художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Минков заявил, что коллектив учреждения не оставит Краско в беде.

«Иван Иванович находится в штате театра. Мы его любим, уважаем и никогда не оставим в беде. Позвонили в реабилитационный центр, куда на следующий день Ивана Ивановича и отвезли», — сказал Минков.

Иван Краско Иван Краско Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Что известно о состоянии здоровья Краско

Смородинов сообщил NEWS.ru, что в начале июня Иван Иванович почувствовал сильное недомогание и отказался от еды.

«Пищу ему трудно проглатывать, необходимо специализированное питание, принимать лекарства он тоже сам не может. Краско оказался в затруднительной ситуации», — пояснил он.

В январе текущего года бывшая жена Краско, петербургский художник и сценограф Наталия Вяль, заявила, что он серьезно болен. Как она отметила, врачи подозревали у артиста рак кишечника.

В мае актер сказал NEWS.ru, что у него все в порядке со здоровьем. По его словам, он прошел плановое обследование.

«Не переживайте, со мной все в порядке. Перед майскими праздниками я должен был прийти в надлежащую форму, ведь у меня планируется много выступлений. Я прошел здесь плановое обследование. В 94 года пора уже начать следить за своим здоровьем. Анализы у меня как у космонавта», — сообщил Краско.

Он добавил, что дети от Вяль его во всем поддерживают. В этом браке родились сыновья — Иван и Федор.

«Мальчишки мои меня сейчас везде сопровождают. Я вырастил хороших парней! Они дают мне стимул к жизни», — подчеркнул Краско.

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