«Давно пора!» Макаревича лишат гражданства России? Какую черту он перешел

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) должен быть лишен российского гражданства, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Какую очередную черту перешел музыкант?

За что Макаревича призвали лишить гражданства РФ

Глава ФПБК выступил с заявлением после того, как Макаревич оскорбил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову.

«Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно, унижает Александру Пахмутову <...>. Почему мы сегодня не можем запретить этим людям въезжать в нашу страну? Я считаю, что как минимум нужно лишить [Макаревича] российского гражданства и как минимум закрыть въезд лет на 50. Я считаю, что это предатели Родины, агенты влияния, которые выполняют западную повестку», — отметил Бородин.

«Давно пора!» — согласились с ним пользователи Сети.

Ранее Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. В интервью проекту «И грянул Грэм» он заявил, что у артистки были достойные песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными. По мнению музыканта, группам, для которых Пахмутова писала «что-то современное» в последние годы, в том числе для «Машины времени», было просто «неудобно отказывать» ей. Макаревич подчеркнул, что сама композитор якобы тоже «все понимает» о своем творчестве.

Александра Пахмутова Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко вступился за 95-летнюю Пахмутову, пояснив, что Макаревич просто «исходит желчью».

«Здесь все понятно. Макаревич сейчас вне информационной повестки. Он уже как музыкант особо никого не интересует. То есть его поклонников интересует творчество, созданное им еще до 2000-х годов. А сейчас он уже показал себя настоящим предателем, исходит желчью и брызжет ядом. Сидит там, а здесь происходит жизнь. Та же Александра Пахмутова создает песни, она здесь глубокоуважаемый человек. А Макаревич никому не нужен, поэтому это зависть», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Что Макаревич говорил об Украине

Макаревич, переехавший в Израиль, до этого заявил, что не финансирует Вооруженные силы Украины только из-за опасений за своего сына — он боится, что украинская ракета может попасть в дом в Москве, где живет Иван Макаревич.

Также он сообщил, что «неоднократно помогал и помогает» мирным украинским гражданам. По словам лидера группы «Машина времени», на Украине к нему «очень хорошо относятся» и «знают, что он говорит». Однако любви украинцев к Макаревичу мешает, с его слов, его происхождение, так как страна, где он родился, «все равно на спине висит». В связи с этим, добавил он, он не выступает на Украине, но не из страха, а потому что у него нет «такого морального права».

Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским, Макаревич не исключил, что в будущем начнет помогать и ВСУ. Также он пожелал Украине победы и пообещал приехать с концертом, если украинцы позовут.

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