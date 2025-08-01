Меладзе окончательно отказался от России? Что известно, тайный бизнес

Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в России, сообщили источники в ивент-агентствах. Что об этом известно, какой тайный бизнес у певца остается в РФ?

Меладзе больше не выступит в России?

По информации инсайдеров, команда артиста уже составила график концертов до 2026 года. Все выступления Меладзе пройдут за границей. Отмечается, что в российских агентствах больше недоступно к заказу участие исполнителя в частных мероприятиях даже при условии анонимности.

«Меладзе не выступает в России. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», — приводит слова источника «Газета.Ru».

Последний раз о выступлении Меладзе на корпоративе в России сообщалось в ноябре 2022 года, уже после начала СВО. Артист появился на видео с празднования дня рождения блогера Лерчека (настоящее имя — Валерия Чекалина). Он исполнил хиты «Салют, Вера», «Самба белого мотылька», «Красиво», «Текила-любовь». Гости и сама именинница встретили Меладзе с восторгом. Они подпевали ему и танцевали, а затем окружили для фотосессии.

Валерий Меладзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Евгений Бабичев предположил, что Меладзе и в дальнейшем давал частные выступления в РФ, но мог потребовать полное инкогнито: чтобы у гостей забирали телефоны, никто ничего не снимал. Бабичев считает, что певец, вероятно, мог запросить информацию о посетителях, чтобы там не было военных и представителей ФСБ.

В 2023 году во время концерта в Дубае Меладзе на просьбу зрителя произнес антироссийский лозунг тихо в микрофон, что стали активно обсуждать в Сети. Многие в РФ осудили исполнителя за его политическую позицию.

С тех пор артист стал в России персоной нон-грата, у него нет кассовых концертов, его не показывают по федеральным каналам. Музыкант живет с семьей в Испании, гастролирует по Европе и по странам бывшего СНГ, появляется в видеороликах, которые снимает для Tik-Tok его жена, экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева.

Когда Меладзе последний раз приезжал в Россию, тайный бизнес

В июне этого года Меладзе заметили на Рублевке с дочерью Софико и ее сыном Георгием. Сообщалось, что певец прилетел на день рождения внука: малышу исполнился год.

Кроме того, продюсер смог сохранить статус индивидуального предпринимателя в России. Более того, Меладзе решил расширить бизнес в РФ. NEWS.ru в июле писал, что певец внес изменения в свое ИП, учрежденное в 2004 году. В список видов деятельности были включены три пункта, касающиеся управления и аренды недвижимости. До недавнего времени в списке ОКВЭД значились только направления, связанные с телевидением и концертами.

Валерий Меладзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Также у Меладзе по-прежнему зарегистрировано ООО «Вантаж». Компании принадлежит торговый центр с таким же названием в Восточном Бирюлево, а также арендовано здание ТЦ в Западном, совладельцами бизнеса выступают сам Меладзе, его сестра Лиана и партнер по компании. По данным бухгалтерской отчетности, «Вантаж» ежегодно приносит артисту около 15 млн рублей дохода.

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