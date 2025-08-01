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01 августа 2025 в 12:07

Какие фильмы в России запретят за дискредитацию традиционных ценностей?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий аудиовизуальные сервисы и соцсети блокировать фильмы, которые дискредитируют или отрицают традиционные духовно-нравственные ценности. Какое кино теперь запретят?

Что говорится в законе о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Согласно тексту закона, владельцы платформ должны удалять такие фильмы в течение суток по требованию Роскомнадзора, если Минкультуры признало содержание неприемлемым. Аналогичное требование распространяется и на владельцев популярных страниц в соцсетях — если аудитория превышает 500 тысяч пользователей в сутки.

Кроме того, наличие подобных материалов станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Минкультуры также получит полномочия по изменению ранее выданных удостоверений — в частности, с целью введения возрастных ограничений или запрета на распространение среди детей.

Новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года.

При разработке законопроекта Медиа-коммуникационный союз (МКС; объединяет «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви», Первый канал) просил депутатов доработать документ. Участники медиарынка увидели в нем существенные риски для владельцев аудиовизуальных сервисов (в основном это онлайн-кинотеатры).

Одним из таких рисков в МКС посчитали возможность перетока аудитории онлайн-кинотеатров «на иные информационные ресурсы, распространяющие аудиовизуальные произведения без какого-либо редакционного контроля, — прежде всего на пиратские».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие фильмы подпадут под закон о дискредитации традиционных ценностей

Как рассказал один из авторов закона глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский, оценивать фильмы на предмет дискредитации ценностей будет экспертный совет при Минкультуры.

«Он оценивает художественные произведения, фильмы и сериалы, отечественные и зарубежные. У нас есть список запрещенных к распространению. Например, уже как-то разобрались, что в фильме не должно быть пропаганды нетрадиционных отношений», — сообщил Боярский KP.RU.

Депутат напомнил, что есть 809-й указ президента, в котором четко сказано, что такое традиционные ценности.

«Давайте их перечислим. Это достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений», — сказал парламентарий.

Дискредитирует эти ценности, например, культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицании идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, продолжил Боярский.

«Понятно, что мы не можем оградить ни детей, ни подростков от разного рода контента, да, но все зависит от того, в каком контексте художник видит и преподносит это на широкую публику», — отметил он.

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фильмы
традиционные ценности
Сергей Боярский
законы
Анастасия Яланская
А. Яланская
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