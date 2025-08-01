Погода в Москве в пятницу, 1 августа: тропический ливень зальет город?

Гроза, ливень и сильный ветер до 15 м/с накроют столицу после 11 часов и продлятся до завтрашнего дня, предупредили городские службы. Что еще известно о погоде в Москве в пятницу, 1 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 1 августа

Как передает сайт mos.ru, в ближайшие часы в столице ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Жителей и гостей Москвы предупредили, что в непогоду опасно находиться вблизи деревьев и шатких конструкций, также не стоит парковать возле них автомобили. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в пятницу столица окажется на пути атмосферного фронта. Он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, вызовет кратковременные дожди, которые начнут жару. Местами прогремят грозы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Температура воздуха — плюс 26–28 градусов, по области — плюс 24–29 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал Леус.

В субботу, 2 августа, кратковременные дожди, грозы, ночью — плюс 17–19 градусов, днем — плюс 23–25 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что в выходные дни в Москве и области начнется понижение температуры по всему региону, она составит 23–28 градусов, в самой столице будет около 25–26 градусов.

«То есть понизится температура на 3–4 градуса по сравнению с текущими значениями. А ночные показатели подрастут из-за облачности, они будут уже 15–20 градусов», — заявил он.

Метеоролог добавил, что солнечная энергия будет частично отражаться и поглощаться облаками. При этом в оба выходных дня в столичном регионе пройдут дожди.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 1 августа

По прогнозу Леуса, сегодня Санкт-Петербург останется в полосе влияния атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой.

Температура воздуха в городе составит плюс 27–29 градусов, в Ленинградской области — плюс 25–30 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу временами дожди, ночью — плюс 17–19 градусов, днем — плюс 22–24 градуса.

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