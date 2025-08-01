Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 1 августа

Мирный житель погиб в результате обстрела Шебекина Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент на месте работают оперативные службы.

«В результате обстрела города погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего. В городе в четырех частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. В социальном объекте повреждены остекление и фасад. Также осколками посечен легковой автомобиль. Кроме того, имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения», — написал Гладков.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что это произошло в период с 18:00 до 23:30 мск в четверг, 31 июля.

В частности, расчетами ПВО был сбит один вражеский БПЛА над акваторией Черного моря. Еще два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.

Telegram-канал Baza сообщил, что Таганрог атаковали беспилотники. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Жители рассказали Baza, что слышали около 10 взрывов. Baza передает, что к отражению атаки БПЛА подключены не только системы ПВО, но и боевые вертолеты.

Три мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали за день в результате действий ВСУ, на регион было совершено 15 атак, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, повреждения также получили жилой дом, газопровод и котельная.

«В Калининском районе Горловки от атаки ударного БПЛА ВФУ пострадал мужчина 1974 года рождения, в Волновахе из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1991 года рождения и в Никольском Волновахского муниципального округа вследствие детонации неразорвавшегося взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил парень 2006 года рождения», — отметил Пушилин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Министерство обороны РФ сообщило, что с 23:20 мск 30.07 до 04:00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным военного ведомства, 11 дронов были ликвидированы над территорией Волгоградской области, семь — над Республикой Крым, по пять — над Воронежской и Белгородской областями и по два — над Тамбовской и Ростовской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 31 июля российские системы ПВО перехватили БПЛА в пяти районах региона. Воздушные цели были нейтрализованы над Чертковским, Верхнедонским, Шолоховским, Кашарским и Дубовским районами. Однако из-за падения обломков у трассы М-4 вспыхнула лесопосадка.

«Из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле М-4 „Дон“. Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе», — написал Слюсарь.

Пожарные оперативно прибыли на места падения обломков. Спасатели ликвидировали возгорания. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Также в ночь на четверг Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Волгоградской областью прогремели несколько взрывов.

Местные жители в беседе с SHOT рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, канал информировал о временных перебоях с мобильной связью.

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