Уничтожена крупнейшая группировка ВСУ: ситуация на фронтах СВО 31 июля

Вооруженные силы России продолжают наступать на большинстве направлений спецоперации, пишут военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 31 июля, как была уничтожена крупнейшая за время конфликта группировка ВСУ в Часове Яре?

Ситуация на фронтах СВО вечером 31 июля

WarGonzo пишет, что на Запорожском направлении «идут интенсивные встречные бои на рубеже Плавни — Степногорск. Армия РФ продолжает атаковать противника в районе Малой Токмачки».

«Донецкий фронт. Сообщается о начавшемся штурме села Александроград на Южно-Донецком направлении. На Покровском направлении идут бои в районе Котлино, Новоукраинки, Никаноровки и на подступах к Родинскому. На Константиновском направлении ВС РФ ведут боевые действия во Владимировке, а также в районе населенных пунктов Полтавка и Русин Яр», — пишет WarGonzo.

Отмечается, что ВСУ перебрасывают на Харьковское направление живую силу и технику, пытаясь остановить продвижение ВС РФ в Волчанске и окрестностях; идут бои у северо-западных окраин Купянска — в районе Московки и Кондрашовки.

«Сумское направление. Российские войска продолжают штурм южных окраин Юнаковки. Появляется информация о продвижении ВС РФ северо-восточнее Мирополья. В районе Кондратовки тяжелые встречные бои», — пишут авторы проекта.

Блогер Юрий Подоляка сообщил, что на Константиновском направлении складывается «драматическая ситуация» в районе Клебан-Быкского водохранилища.

«Наши подразделения постепенно вытесняют отсюда противника. И вчера они имели несколько важных успехов. Во-первых, они таки сумели с юга зайти и занять половину восточной улицы Александро-Калиново. До освобождения этого н. п. осталось совсем немного. Как и до физического перерезания трассы на Константиновку. Во-вторых, мы сумели зацепиться за юго-западные окраины Екатериновки. А еще сумели переправиться через реку и выйти к ж/д путям северо-восточнее Клебан-Быка. И до физического перерезания трассы на Плещеевку нам осталось около 500 метров. Таким образом, противнику карман южнее Клебан-Быкского водохранилища скоро будет отрезан с обеих сторон, и тот, кто не успеет оттуда выскользнуть, будет уничтожен или взят в плен. А потому думаю, что эта группировка противника доживает последние дни…» — пишет блогер.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВСУ потеряли крупнейшую группировку в Часове Яре

ВСУ в ходе боев за Часов Яр в ДНР потеряли порядка 7,5 тысячи бойцов, сообщили в Минобороны России. Также украинская армия лишилась там более 60 единиц техники, включая танки.

«Потери Вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили около 7,5 тысячи военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов», — говорится в сообщении.

ВС РФ во время боев за Часов Яр ликвидировали крупнейшую с начала СВО группировку украинской армии, сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, в ней состояли тысячи солдат.

Фото: Александр Река/ТАСС

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — говорится в сообщении.

ВСУ превратили Часов Яр в огромный укрепрайон, заявил замкомандира отдельного штурмового отряда «Русь» действующего в составе группировки войск «Юг» добровольческого корпуса с позывным Вестер. Город имеет стратегическое значение на Краматорско-Славянском направлении.

«Укреплялись они с лета 2023 года, как только остатки ВСУ вышли из Бахмута, они начали возводить новую „фортецию“ в Часове Яре и на подступах. Начали закапываться и укрепляться с помощью техники в самом городе и лесополосах на окраинах и в итоге превратили город в укрепрайон», — отметил Вестер.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что оборона украинской армии на Константиновском направлении фактически рухнула, этому поспособствовал переход Часова Яра под контроль российской армии.

«Освобождение Часова Яра фактически приводит к обрушению обороны ВСУ на Константиновском направлении», — заявил Кимаковский.

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской дивизии ВДВ, участвовавших в боях за Часов Яр.

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