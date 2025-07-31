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31 июля 2025 в 15:35

Взятие Часова Яра, прорыв ДРГ в Покровске: оборона ВСУ в Донбассе рухнула?

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Оборона ВСУ в Донбассе трещит по швам, утверждают военные эксперты. Как отразятся на наступлении освобождение Часова Яра и Покровска, что происходит 31 июля, скоро ли освободят всю территорию ДНР?

Как брали Часов Яр, чем завершилось взятие города

31 июля Минобороны РФ официально объявило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

«Через 16 месяцев кровопролитных боев подняты флаги России и десанта в южной части города, в том числе в микрорайонах Южный и Шевченко», — указывает Telegram-канал «Рыбарь».

Военные источники сообщили СМИ, что в Часове Яре понесла поражение крупнейшая группировка ВСУ.

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — уточнил источник.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что освобождение Часова Яра станет ключом к победе ВС РФ в Константиновке, Краматорске и Славянске.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Покровске, когда город будет взят

31 июля стало известно, что ВС РФ достигли центра Покровска (прежнее название — Красноармейск). Ситуация для ВСУ стремительно ухудшается. Появление российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) в черте города спровоцировало хаос в обороне ВСУ, вызвало панику и непонимание, что привело к огню по своим и огромным потерям в живой силе.

По данным украинских каналов, ВС РФ достигли автостанции «Рынок». Однако по другим данным, российские войска уже прошли гораздо дальше.

«Подразделения ВС РФ вошли в микрорайон Горняк и продвинулись далее — в направлении железнодорожного вокзала. Под контроль армии России к настоящему моменту перешли территория Центрального городского рынка и автостанции „Рынок“, расположенной западнее. Бои развернулись в непосредственной близости от зданий администрации района и городского совета. Силы противника от южных окраин Покровска (Красноармейска) до центральной части города оказались разрезаны на две части, сообщение между ними отсутствует», — объявил Telegram-канал «Южный фронт».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Операцию по штурму Покровска сравнивают с освобождением Авдеевки в начале 2024 года. По прогнозам, падение города будет выглядеть не как единый стремительный штурм, а как серия последовательных локальных прорывов.

«При сохранении текущего темпа боевых действий „схлопывание“ фронта можно ожидать в течение ближайших трех — шести недель, если только [главком ВСУ Александр] Сырский не рискнет сжечь здесь последние боеспособные резервы», — прогнозирует Telegram-канал «Военная хроника».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как разрушается оборона ВСУ в Донбассе, сколько осталось до освобождения ДНР

Telegram-канал WarGonzo в свой сводке сообщает, что на Покровском направлении ВС РФ ведут боевые действия с целью отрезать Покровск от снабжения и помощи.

«Идут бои в районе Котлино, Новоукраинки, Никаноровки и на подступах к Родинскому. На Константиновском направлении ВС РФ ведут боевые действия во Владимировке, а также в районе населенных пунктов Полтавка и Русин Яр», — пишет WarGonzo.

«Донбасский партизан» называет ключевой точкой Котлино, в 7 км за которым находится трасса Е50, по которой силы ВСУ в Покровске получают снабжение из Павлограда.

Параллельно решается вопрос с выходом к Константиновке. Здесь ключевую роль играет наступление со стороны Торецка — прорвавшись через мощнейшую линию украинских укреплений, ВС РФ прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу.

Военные эксперты пока не берутся назвать сроки полного освобождения ДНР: ожидается, что штурм агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка будет тяжелой задачей.

«[Для наступления на Константиновку с востока] предстоит занять еще несколько мелких населенных пунктов, которые опоясаны обширной системой укреплений. А про Дружковку, о которой уже пошли излишне оптимистичные разговоры, говорить и вовсе едва ли придется в этом году. Бои за Часов Яр шли более 16 месяцев, а Константиновка втрое больше по площади, пусть и находится в низине», — напомнил Telegram-канал «Рыбарь».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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