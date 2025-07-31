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31 июля 2025 в 14:07

Армия России уже в центре Покровска? Правда ли это, когда возьмут город

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ достигли центра Покровска и ситуация для ВСУ стремительно ухудшается, утверждают на Украине. Правда ли, что город скоро возьмут, какие подробности об этом известны, что там происходит сегодня, 31 июля?

Что сказали в Раде о ВС РФ в Покровске

29 июля нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая объявила, что российские войска уже вошли в город Покровск (прежнее название — Красноармейск).

«Тем временем россияне в Покровске. <…> [Главком ВСУ Александр] Сырский разгоняет про „угрозу на Запорожском направлении“, чтобы отвлечь внимание от провалов ВСУ в Покровске. От того, что россияне уже в Покровске», — объявила она.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сообщением о Покровске Безуглая прокомментировала споры и протесты вокруг давления на управляемые с Запада антикоррупционные структуры на Украине. 31 июля нардеп пожаловалась, что ситуация на фронте уже не интересует украинцев.

«Мои публикации про россиян в Покровске и тупое решение про возобновление создания новых бригад ВСУ вместо пополнения существующих привлекают сейчас в разы меньше внимания, чем „независимая антикоррупционная экосистема“, которая за десять лет не посадила ни одного топ-чиновника», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что происходит в Покровске 31 июля, как идет штурм города

31 июля украинские каналы сообщили, что боевые действия в Покровске идут в районе автостанции «Рынок». Это означает, что ВС РФ уже действуют в самом центре города.

Военкор Александр Коц сообщил, что под контролем ВСУ осталась только одна автодорога, соединяющая Покровск с внешним миром.

«Подразделениям „Центра“ уже удалось перерезать трассу, соединяющую Покровск и Мирноград с Добропольем. Таким образом, у гарнизонов этих городов осталось только две логистические артерии для снабжения и ротации. Первая — трасса Т0406, идущая в Днепропетровскую область через Котлино и Удачное. Оба села находятся под огневым контролем российской армии, в конце июня освободившей Волково в 2 км южнее. Вторая — трасса Е50, связывающая Покровск с Павлоградом. Противник держится за нее зубами и активно перебрасывает на этот участок подкрепления. В Киеве понимают, что без связи с „большой землей“ Покровско-Мирноградская агломерация долго не протянет», — указал Коц.

Telegram-каналы, связанные с ВСУ, утверждают, что в Покровске российские войска действуют якобы только «малыми группами». Тем не менее ВС РФ удалось погрузить украинскую оборону в панику.

«ВС РФ зашли в Покровск, что спровоцировало хаос в обороне ВСУ, вызвало панику и непонимание, что привело к „дружественному огню“ и огромным потерям в живой силе. Сейчас Банковая пытается восстановить позиции, закидывая резервы», — утверждает украинский Telegram-канал «Легитимный».

Украинский активист Сергей Стерненко объявил, что ситуация в Покровске очень тяжелая для ВСУ.

«Мы вынуждены остановить все поставки FPV-дронов на направления фронта, кроме Покровска, Константиновки и Сумщины», — сообщил он.

По данным Telegram-канала «Южный фронт», ВС РФ к середине дня 31 июля прошли дальше автостанции «Рынок».

«Подразделения ВС РФ вошли в микрорайон Горняк и продвинулись далее — в направлении железнодорожного вокзала. Под контроль армии России к настоящему моменту перешли территория Центрального городского рынка и автостанции „Рынок“, расположенной западнее. Бои развернулись в непосредственной близости от зданий администрации района и городского совета. Силы противника от южных окраин Покровска (Красноармейска) до центральной части города оказались разрезаны на две части, сообщение между ними отсутствует», — объявил «Южный фронт».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Когда будет взят Покровск

Telegram-канал «Военная хроника», как и нардеп Безуглая, сравнивают полуокружение и подавление обороны ВСУ в Покровске с освобождением Авдеевки в начале 2024 года. По прогнозам, падение города будет не как единый стремительный штурм, а как серия последовательных локальных прорывов: закрепление в южных или северо-восточных кварталах, разрыв остатков путей снабжения внутри города, выдавливание ВСУ из Мирнограда и формирование «огневого кармана», после чего оборона в районе Покровска перестанет быть управляемой.

«При сохранении текущего темпа боевых действий „схлопывание“ фронта можно ожидать в течение ближайших 3–6 недель, если только Сырский не рискнет сжечь здесь последние боеспособные резервы», — прогнозирует «Военная хроника».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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