Эвакуация Красноармейска и разнос аэродрома: новости СВО к вечеру 29 июля

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Новоукраинку в Донецкой Народной Республике. В боях за населенный пункт участвовали бойцы подразделения Центральной группировки войск.

Кроме того, российские военные поразили украинский военный аэродром, цех по сборке беспилотников, а также пункты временной дислокации противника и иностранных наемников. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 29 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Военкор увидел скорую сдачу Красноармейска

Военный корреспондент Алексей Гавриш рассказал, что штаб Вооруженных сил Украины был эвакуирован из Красноармейска (украинское название — Покровск) глубже в тыл. Однако, по его словам, признаки массового бегства противника на Покровском направлении в ДНР пока не наблюдаются.

Гавриш добавил, что в некоторых случаях противник также уходил со своих позиций либо сдавался в плен довольно большими группами. По мнению военкора, все это верные признаки того, что украинские войска сдадут Красноармейск.

Неудачная высадка вынудила солдат бежать в Одессу

В Херсонской области российские военнослужащие встретили огнем украинских десантников, которые планировали высадку на Тендровской косе. Как отметил губернатор региона Владимир Сальдо, противник был хорошо подготовлен — в операции ВСУ были задействованы дроны-камикадзе и FPV-дроны, однако им это не помогло.

Сальдо добавил, что после провала высадки на Тендровской косе около побережья Херсонской области украинский десант отступил в сторону Одессы. По его словам, это не первая попытка высадки противника.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военные бежали из поселка под Харьковом

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные бежали из Радьковки в Харьковской области после ударов российских бойцов. По его словам, ВС РФ уничтожили опорные пункты и укрепрайоны противника в населенном пункте. В Минобороны эти данные не комментировали.

Марочко добавил, что в настоящий момент ВС РФ зачищают местность у Радьковки. Также российские бойцы ведут разминирование территорий.

Вместе с этим Минобороны России поделилось кадрами работы расчетов российских реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» по технике и живой силе противника в Харьковской области. По словам военнослужащего с позывным Гром, удары наносятся по тыловым позициям украинских войск.

Алаудинов оценил ход наступления на Сумы

Министерство обороны сообщило, что российские войска ударили по пункту временного размещения украинской армии в Сумской области. Бойцы использовали беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Противник находился недалеко от села Зиново. Удар был нанесен по 125-й отдельной механизированной бригаде украинской теробороны.

Тем временем на Сумском направлении, как рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командование ВСУ всеми силами пытается остановить продвижение ВС РФ. По его словам, несмотря на это, войска продолжают двигаться к Сумам. Алаудинов обратил внимание, что наибольшую активность противник демонстрирует в приграничном районе Сумской области на участке близ Теткино.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойцам запретили возвращаться с позиций живыми

Боец из батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Руслан Дьячишин, попавший в плен, рассказал, что украинское командование бросило на убой подчиненных, которые были готовы пойти назад из-за тяжелого положения. Сам он пролежал с ранением почти две недели. По словам Дьячишина, командиры четко сказали солдатам, что живыми они с позиции не уйдут.

Как рассказал один из командиров армии Украины, войска на линии фронта находятся в состоянии сильного истощения из-за острого дефицита личного состава. По его словам, никто из военнослужащих уже не хочет продолжения боевых действий.

Зеленский согласился отправлять на фронт стариков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий служить в армии по контракту лицам старше 60 лет. Из карточки документа на сайте Верховной рады следует, что теперь в стране поднимут верхнюю возрастную планку.

В Раде закон приняли 16 июля, за него выступили 306 парламентариев. Однако депутаты отмечали некоторые нечеткости в документах. Ожидается, что часть из положений уточнят в ближайшее время при помощи подзаконных актов.

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