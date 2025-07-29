Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 17:00

Эвакуация Красноармейска и разнос аэродрома: новости СВО к вечеру 29 июля

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Новоукраинку в Донецкой Народной Республике. В боях за населенный пункт участвовали бойцы подразделения Центральной группировки войск.

Кроме того, российские военные поразили украинский военный аэродром, цех по сборке беспилотников, а также пункты временной дислокации противника и иностранных наемников. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 29 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Военкор увидел скорую сдачу Красноармейска

Военный корреспондент Алексей Гавриш рассказал, что штаб Вооруженных сил Украины был эвакуирован из Красноармейска (украинское название — Покровск) глубже в тыл. Однако, по его словам, признаки массового бегства противника на Покровском направлении в ДНР пока не наблюдаются.

Гавриш добавил, что в некоторых случаях противник также уходил со своих позиций либо сдавался в плен довольно большими группами. По мнению военкора, все это верные признаки того, что украинские войска сдадут Красноармейск.

Неудачная высадка вынудила солдат бежать в Одессу

В Херсонской области российские военнослужащие встретили огнем украинских десантников, которые планировали высадку на Тендровской косе. Как отметил губернатор региона Владимир Сальдо, противник был хорошо подготовлен — в операции ВСУ были задействованы дроны-камикадзе и FPV-дроны, однако им это не помогло.

Сальдо добавил, что после провала высадки на Тендровской косе около побережья Херсонской области украинский десант отступил в сторону Одессы. По его словам, это не первая попытка высадки противника.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военные бежали из поселка под Харьковом

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные бежали из Радьковки в Харьковской области после ударов российских бойцов. По его словам, ВС РФ уничтожили опорные пункты и укрепрайоны противника в населенном пункте. В Минобороны эти данные не комментировали.

Марочко добавил, что в настоящий момент ВС РФ зачищают местность у Радьковки. Также российские бойцы ведут разминирование территорий.

Вместе с этим Минобороны России поделилось кадрами работы расчетов российских реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» по технике и живой силе противника в Харьковской области. По словам военнослужащего с позывным Гром, удары наносятся по тыловым позициям украинских войск.

Алаудинов оценил ход наступления на Сумы

Министерство обороны сообщило, что российские войска ударили по пункту временного размещения украинской армии в Сумской области. Бойцы использовали беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Противник находился недалеко от села Зиново. Удар был нанесен по 125-й отдельной механизированной бригаде украинской теробороны.

Тем временем на Сумском направлении, как рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командование ВСУ всеми силами пытается остановить продвижение ВС РФ. По его словам, несмотря на это, войска продолжают двигаться к Сумам. Алаудинов обратил внимание, что наибольшую активность противник демонстрирует в приграничном районе Сумской области на участке близ Теткино.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойцам запретили возвращаться с позиций живыми

Боец из батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Руслан Дьячишин, попавший в плен, рассказал, что украинское командование бросило на убой подчиненных, которые были готовы пойти назад из-за тяжелого положения. Сам он пролежал с ранением почти две недели. По словам Дьячишина, командиры четко сказали солдатам, что живыми они с позиции не уйдут.

Как рассказал один из командиров армии Украины, войска на линии фронта находятся в состоянии сильного истощения из-за острого дефицита личного состава. По его словам, никто из военнослужащих уже не хочет продолжения боевых действий.

Зеленский согласился отправлять на фронт стариков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий служить в армии по контракту лицам старше 60 лет. Из карточки документа на сайте Верховной рады следует, что теперь в стране поднимут верхнюю возрастную планку.

В Раде закон приняли 16 июля, за него выступили 306 парламентариев. Однако депутаты отмечали некоторые нечеткости в документах. Ожидается, что часть из положений уточнят в ближайшее время при помощи подзаконных актов.

Читайте также:

Украина за сутки запустила свыше 200 дронов и ракету «Нептун»

Мигрант с бомбой, гибель саперов, смерть хирурга: ВСУ атакуют РФ 29 июля

Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине

Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
ДНР
Сумская область
Херсонская область
Украина
ВСУ
Киев
Владимир Зеленский
Сумы
Апти Алаудинов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксирован масштабный сбой в работе сайта «Почты России»
Одна рок-группа пополнила список террористов и экстремистов
На Украине узнали о панике Сырского из-за обрушения фронта
Глава российской территориальной администрации пострадала после удара ВСУ
Нужны гранат и орехи: готовим лечо «Восточный базар»
Компания погасила долг в 6,2 млрд рублей и избежала уголовного дела
Россиянке пришлось биться в суде, чтобы оспорить собственную смерть
Ряд стран ЕС обвинили в попытках стравить Грузию с Россией
Российскую журналистку приговорили к 12 годам заключения
В Госдуме предрекли скорое завершение СВО по одной причине
Стилист рассказала о самых трендовых принтах этого лета
Грозовые ливни и духота до +40? Погода в Москве на выходные: чего ждать
Стали известны детали роскошной свадьбы дочери Стива Джобса за $6,7 млн
Работники ПАЗ ушли в отпуск до 3 августа
Главреда крупного спортивного СМИ повторно оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
В России начнут предупреждать о массовых отключениях интернета по СМС
СК раскрыл подробности дела об изнасиловании проспавшей остановку женщины
«Где здесь обязательство?»: в ГД раскритиковали ЦБ из-за падения рубля
Авиакомпания лишила сотни россиян багажа и получила поддержку в Сети
Как сэкономить до 100% на ЖКХ и капремонте: рабочие способы для пенсионеров
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.