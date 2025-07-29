ВСУ бежали из села под Харьковом после ударов российской армии

ВСУ бежали из села под Харьковом после ударов российской армии Марочко: ВСУ бежали из харьковской Радьковки после ударов российской армии

Вооруженные силы Украины бежали из Радьковки после ударов российских бойцов, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. ВС РФ уничтожили опорные пункты и укрепрайоны противника в населенном пункте на территории Харьковской области. В Минобороны эти данные не комментировали.

Остатки солдат вооруженных формирований Украины покинули позиции в населенном пункте и бежали в южном направлении, — уточнил собеседник агентства.

Марочко добавил, что в настоящий момент ВС России зачищают местность у Радьковки. Также российские бойцы ведут разминирование территорий.

Стало известно, что ВСУ понесли большие потери при попытке удержать Бойковку в ДНР. Марочко рассказывал, что украинские подразделения отошли на третью линию обороны, но опоздали с таким решением.

Ранее взвод ВСУ сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. Командир ВС РФ сообщил, что никто из солдат противника не хочет умирать. Когда стоит вопрос жизни или смерти, противник выбирает сдаться в плен, уточнил российский военный.