«Вопрос жизни или смерти»: целый взвод ВСУ сдался в плен под Днепром ТАСС: взвод ВСУ сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области

Взвод Вооруженных сил Украины сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области, заявил в беседе с ТАСС командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь. По его словам, никто из украинских солдат не хочет умирать.

Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. <…> В плен сдавались те, кто в основном сидит в окопах, — подчеркнул боец.

При этом во время сдачи в плен по военнослужащим ВСУ пыталась работать украинская артиллерия и FPV-дроны, добавил Лебедь. Также он рассказал, что спасшиеся украинские бойцы выдали позиции операторов БПЛА.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ понесли значительные потери, пытаясь удержать Бойковку в ДНР. Он уточнил, что украинские солдаты были отведены на третью линию обороны, но решение оказалось запоздалым, поэтому от находившихся в населенном пункте подразделений почти ничего не осталось.

До этого заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин выразил мнение, что украинские войска сталкиваются с перебоями в снабжении из-за логистических проблем. По его словам, доставка грузов на территорию Украины, в том числе с Запада, представляет собой сложный процесс, поскольку снабжение идет по маршрутам, которые изначально не были сформированы.