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29 июля 2025 в 05:35

Стала известна причина снарядного голода ВСУ

Военэксперт Козюлин: ВСУ испытывают снарядный голод из-за сбоев в цепи поставок

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские войска сталкиваются с перебоями в снабжении из-за логистических проблем, сказал в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, доставка грузов на территорию Украины, в том числе из стран Запада, представляет собой сложный процесс, поскольку снабжение идет по маршрутам, которые изначально не были сформированы.

Логистика — один из ключевых компонентов для успешного ведения боевых действий. Порой у ВСУ возникает снарядный голод из-за нарушения цепи поставок. Кроме того, выяснилось, что у стран Запада оказалось недостаточно мощностей, чтобы поддерживать конфликт нужной интенсивности, — обратил внимание эксперт.

Козюлин добавил, что немало проблем у украинских военных возникает из-за постоянных ударов ВС РФ по важным логистическим маршрутам.

Россия с помощью разведки получает информацию о крупнейших поставках вооружений и наносит удары по уязвимым местам. Одна из ключевых целей — одесский порт, который стал одним из важнейших транзитных узлов, — уточнил собеседник.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по военным объектам ВСУ. По данным военного ведомства, военные использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Целями атаки стали аэродром и склады боеприпасов противника.

Украина
ВСУ
снаряды
логистика
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Розен
М. Розен
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