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Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 17:07

Российские «Кинжалы» обрушились на украинские аэродром и склады БПЛА

ВС РФ нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по военным объектам ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска в ночь на 28 июля нанесли массированный удар по военным объектам Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, военные использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Целями атаки стали аэродром и склады боеприпасов противника.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…>, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по временному пункту дислокации ВСУ в районе острова Хортица, Минобороны РФ предоставило соответствующие кадры. Как уточнили в военном ведомстве, российские военные атаковали объект с применением ударных БПЛА «Герань-2».

До этого российские военные применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» для удара по объекту в Ирпене Киевской области. По данным источников, атака была осуществлена с борта истребителя МиГ-31К. Одновременно с этим украинские объекты подверглись атаке 106 ударными БПЛА «Герань-2».

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