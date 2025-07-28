Российская «Герань» разнесла позиции ВСУ на Хортице и попала на видео

Российская «Герань» разнесла позиции ВСУ на Хортице и попала на видео МО РФ показало кадры применения «Герани-2» по пункту дислокации ВСУ на Хортице

Вооруженные силы России нанесли удар по временному пункту дислокации ВСУ в районе острова Хортица, сообщил ТАСС, опубликовав предоставленные Минобороны РФ кадры. Как уточнили в военном ведомстве, российские военные атаковали объект с применением ударных БПЛА «Герань-2».

Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» в районе острова Хортица, — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее Вооруженные силы России применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» для удара по объекту в Ирпене Киевской области. По данным источников, атака была осуществлена с борта истребителя МиГ-31К. Одновременно с этим украинские объекты подверглись атаке 106 ударными БПЛА «Герань-2».

До этого стало известно, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot с трудом перехватывает российские ракеты «Оникс». Они обладают высокой скоростью и сложной траекторией, что делает их трудными целями для систем ПВО. Еще большую проблему для систем противовоздушной обороны представляют российские гиперзвуковые ракеты, в том числе «Кинжал».