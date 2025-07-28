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Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 09:11

Российская «Герань» разнесла позиции ВСУ на Хортице и попала на видео

МО РФ показало кадры применения «Герани-2» по пункту дислокации ВСУ на Хортице

Беспилотник «Герань-2» Беспилотник «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по временному пункту дислокации ВСУ в районе острова Хортица, сообщил ТАСС, опубликовав предоставленные Минобороны РФ кадры. Как уточнили в военном ведомстве, российские военные атаковали объект с применением ударных БПЛА «Герань-2».

Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» в районе острова Хортица, — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее Вооруженные силы России применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» для удара по объекту в Ирпене Киевской области. По данным источников, атака была осуществлена с борта истребителя МиГ-31К. Одновременно с этим украинские объекты подверглись атаке 106 ударными БПЛА «Герань-2».

До этого стало известно, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot с трудом перехватывает российские ракеты «Оникс». Они обладают высокой скоростью и сложной траекторией, что делает их трудными целями для систем ПВО. Еще большую проблему для систем противовоздушной обороны представляют российские гиперзвуковые ракеты, в том числе «Кинжал».

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