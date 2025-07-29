Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, пытаясь удержать Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, украинские подразделения были отведены на третью линию обороны, но решение оказалось запоздалым.
Это исключение из правил, когда украинское командование все-таки приняло грамотное, правильное решение и вывело оставшиеся подразделения из Бойковки именно в северо-западном и юго-западном направлениях, — подчеркнул эксперт.
ВСУ передислоцировали силы в районы Никаноровки и Суворово, оставив Бойковку, расположенную в невыгодной низине. Удерживая этот населенный пункт, Киев долгое время терпел тяжелые потери. По его словам, от находившихся там подразделений почти ничего не осталось.
Российские войска вошли в Бойковку после взятия Новоторецкого. Официальное заявление об освобождении села Минобороны РФ сделало 28 июля.
Ранее сообщалось, что взятие под контроль села Бельгийка открывает российским военным путь к Красноармейску. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский указывал, что речь идет о микрорайоне Лазурный и так называемой Зеленовке.