ВСУ потеряли почти все подразделения в попытке удержать один город

ВСУ потеряли почти все подразделения в попытке удержать один город Марочко: Киев потерял почти все подразделения в попытке удержать Бойковку в ДНР

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, пытаясь удержать Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, украинские подразделения были отведены на третью линию обороны, но решение оказалось запоздалым.

Это исключение из правил, когда украинское командование все-таки приняло грамотное, правильное решение и вывело оставшиеся подразделения из Бойковки именно в северо-западном и юго-западном направлениях, — подчеркнул эксперт.

ВСУ передислоцировали силы в районы Никаноровки и Суворово, оставив Бойковку, расположенную в невыгодной низине. Удерживая этот населенный пункт, Киев долгое время терпел тяжелые потери. По его словам, от находившихся там подразделений почти ничего не осталось.

Российские войска вошли в Бойковку после взятия Новоторецкого. Официальное заявление об освобождении села Минобороны РФ сделало 28 июля.

Ранее сообщалось, что взятие под контроль села Бельгийка открывает российским военным путь к Красноармейску. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский указывал, что речь идет о микрорайоне Лазурный и так называемой Зеленовке.