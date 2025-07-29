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29 июля 2025 в 06:36

ВСУ потеряли почти все подразделения в попытке удержать один город

Марочко: Киев потерял почти все подразделения в попытке удержать Бойковку в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, пытаясь удержать Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, украинские подразделения были отведены на третью линию обороны, но решение оказалось запоздалым.

Это исключение из правил, когда украинское командование все-таки приняло грамотное, правильное решение и вывело оставшиеся подразделения из Бойковки именно в северо-западном и юго-западном направлениях, — подчеркнул эксперт.

ВСУ передислоцировали силы в районы Никаноровки и Суворово, оставив Бойковку, расположенную в невыгодной низине. Удерживая этот населенный пункт, Киев долгое время терпел тяжелые потери. По его словам, от находившихся там подразделений почти ничего не осталось.

Российские войска вошли в Бойковку после взятия Новоторецкого. Официальное заявление об освобождении села Минобороны РФ сделало 28 июля.

Ранее сообщалось, что взятие под контроль села Бельгийка открывает российским военным путь к Красноармейску. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский указывал, что речь идет о микрорайоне Лазурный и так называемой Зеленовке.

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Андрей Марочко
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