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28 июля 2025 в 16:44

Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки

Кимаковский: контроль над Бельгийкой в ДНР открывает путь на Красноармейск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взятие под контроль села Бельгийка открывает российским военным путь к Красноармейску, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о микрорайоне Лазурный и так называемой «Зеленовке».

После освобождения Бельгийки наши штурмовики теперь уже в полной мере получают возможность усилить движение в южных районах Красноармейска, — сказал Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что российские военнослужащие установили контроль в населенных пунктах Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. В оборонном ведомстве добавили, что успешные действия провели бойцы «Центра».

Несколькими днями ранее российские военнослужащие установили контроль над другим населенным пунктом ДНР — селом Зеленый Гай. Также Россия начала контролировать Малиевку в Днепропетровской области.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в черте города Димитрова (Мирнограда) начались бои. Он подчеркнул, что на этом участке фронта Вооруженные силы Украины оказались в крайне затруднительном положении.

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Игорь Кимаковский
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