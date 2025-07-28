Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки Кимаковский: контроль над Бельгийкой в ДНР открывает путь на Красноармейск

Взятие под контроль села Бельгийка открывает российским военным путь к Красноармейску, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о микрорайоне Лазурный и так называемой «Зеленовке».

После освобождения Бельгийки наши штурмовики теперь уже в полной мере получают возможность усилить движение в южных районах Красноармейска, — сказал Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что российские военнослужащие установили контроль в населенных пунктах Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. В оборонном ведомстве добавили, что успешные действия провели бойцы «Центра».

Несколькими днями ранее российские военнослужащие установили контроль над другим населенным пунктом ДНР — селом Зеленый Гай. Также Россия начала контролировать Малиевку в Днепропетровской области.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в черте города Димитрова (Мирнограда) начались бои. Он подчеркнул, что на этом участке фронта Вооруженные силы Украины оказались в крайне затруднительном положении.