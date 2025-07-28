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28 июля 2025 в 13:03

Еще два села в ДНР перешли под контроль России

МО: ВС России контролируют Бойковку и Бельгийку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военнослужащие установили контроль в населенных пунктах Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что успешные действия провели бойцы «Центра».

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Несколькими днями ранее российские военнослужащие установили контроль над другим населенным пунктом ДНР — селом Зеленый Гай. Также Россия начала контролировать Малиевку в Днепропетровской области.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в черте города Димитрова (Мирнограда) начались бои. Он подчеркнул, что на этом участке фронта ВСУ оказались в крайне затруднительном положении. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Американский политический обозреватель Стив Джилл считает, что дальнейшее успешное продвижение ВС России в зоне СВО, ослабление президента Украины Владимира Зеленского и стремление американского лидера Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту могут привести к его успешному завершению. По его мнению, это может произойти до конца 2025 года.

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