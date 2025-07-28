Пушилин заявил о первых столкновениях в Димитрове Пушилин: в черте Димитрова начались бои

В черте города Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике начались бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 24» он подчеркнул, что на этом участке фронта ВСУ оказались в крайне затруднительном положении. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова, — сообщил Пушилин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что контроль над населенным пунктом Новоэкономическое даст ВС РФ возможность усилить огневое давление на группировку противника в самом городе Димитрове. Российские бойцы взяли Новоэкономическое 24 июля.

Тем временем штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» Иван Роговенко рассказал, что во время столкновений в Новоэкономическом военнослужащие ВСУ бежали с позиций. По его словам, в ближние бои вступали иностранные наемники. В их числе были американцы, подчеркнул российский боец.