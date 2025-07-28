«Были наемники»: боец о бегстве ВСУ из Новоэкономического Штурмовик Роговенко: ВСУ сбежали с позиций в Новоэкономическом в ДНР

Военнослужащие ВСУ бежали с позиций во время столкновений в населенном пункте Новоэкономическое в ДНР на Красноармейском направлении, сообщил штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» Иван Роговенко. В беседе с ТАСС он пояснил, что в ближние бои вступали иностранные наемники.

Были наемники, американские, еще какие-то шевроны были. В основном они и давали бой [вступали в ближние бои], украинцы сбегали, — сказал штурмовик.

На прошлой неделе в Минобороны сообщили об установлении контроля в Новоэкономическом и Зверево. Ранее ВС РФ начали контролировать населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, успешные действия провели бойцы «Востока».

Позже старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гость рассказал, что бойцы для захода в село Зеленый Гай применили военную хитрость, обойдя ВСУ с флангов. По его словам, украинские солдаты этого не ожидали.