«Эффект неожиданности»: бойцы применили военную хитрость в ДНР ТАСС: ВС России для захода в село Зеленый Гай в ДНР применили военную хитрость

Военнослужащие Вооруженных сил России для захода в село Зеленый Гай в ДНР применили военную хитрость, обойдя ВСУ с флангов, заявил в беседе с ТАСС старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гость. По его словам, украинские солдаты этого не ожидали.

Это был эффект неожиданности — заходили по полям, с флангов, что было грамотно придумано. Потому что противник ожидает нас со стороны леса, — подчеркнул разведчик.

Для маскировки штурмовики были одеты в антидроновые пончо, уточнил боец. Вел российских военнослужащих оператор беспилотника, который координировал каждый их шаг, резюмировал Гость.

Ранее сообщалось, что представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ сбежали из Сум. По информации источников, данное подразделение так и не смогло восстановить боеспособность в Сумской области, несмотря на прикомандирование нескольких дополнительных рот.

До этого подразделения войск РХБ защиты группировки «Запад» применили тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» для ликвидации опорных пунктов и живой силы ВСУ. Как уточнили в Минобороны РФ, удары были нанесены в ходе поддержки действий штурмовых и мотострелковых подразделений.