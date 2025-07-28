Стало известно о бегстве командования одной из бригад ВСУ из Сум

Стало известно о бегстве командования одной из бригад ВСУ из Сум Представители командования 61-й бригады ВСУ сбежали из Сум на Украине

Представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ сбежали из Сум, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его информации, данное подразделение так и не смогло восстановить боеспособность в Сумской области несмотря на прикомандирование нескольких дополнительных рот.

Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады, которая <...> так и не смогла восстановить боеспособность, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что шесть ракетоносцев ВКС России поднялись в небо и направились в сторону Украины. По данным военкоров, это четыре борта Ту-95МС и два борта Ту-160. Кроме того, в сторону Кива вылетели около 70 российских дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что Киев планирует существенно сократить или полностью ликвидировать территориальную оборону (ТерО) в рамках военной реформы. По мнению военэкспертов, это может спровоцировать рост протестных настроений в украинских регионах. При этом, как предполагается, изменения не окажут значительного влияния на ситуацию в зоне боевых действий.