Одну из важных частей ВСУ могут ликвидировать Реформа по территориальной обороне Украины может привести к ликвидации органа

Украина планирует существенно сократить или полностью ликвидировать территориальную оборону (ТерО) в рамках военной реформы, сообщили в российских силовых структурах. Это может спровоцировать рост протестных настроений в регионах, пишет ТАСС.

Источник отметил, что изменения не окажут значительного влияния на ситуацию в зоне боевых действий. При этом они способны вызвать недовольство местных властей.

Реформа ВСУ не повлияет существенным образом на ситуацию в зоне боевых действий, однако может повлечь рост протестной активности в украинских регионах, власти которых в теории могут взбунтоваться против действий Владимира Зеленского, — заявили силовики.

По их данным, главком ВСУ Александр Сырский ускорил процесс переформатирования ТерО. Она с 2022 года уже утратила первоначальную роль, превратившись в обычные мотопехотные подразделения.

Ранее сообщалось, что 237-й батальон 129-й бригады теробороны Украины, практически уничтоженный в Донбассе, был восстановлен и направлен на Сумское направление. Военные не принимали участия в боевых действиях с 2023 года.