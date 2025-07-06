237-й батальон 129-й бригады теробороны Украины, ранее практически уничтоженный в Донбассе, был восстановлен и направлен на Сумское направление, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник подчеркнул, что военные не принимали участия в боевых действиях с 2023 года.

Выявлена информация об участии в боевых действиях 237-го батальона 129-й бригады ТерО. Это подразделение украинской армии понесло колоссальные потери в Донбассе еще в 2023 году, после чего не принимало активного участия в боевых действиях, — сказал он.

По словам источника, после потерь в 2023 году батальон был вновь введен в состав действующей армии и передислоцирован на северное направление. Данные о текущей численности и боеспособности подразделения не уточняются.

Ранее стало известно, что сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области бесследно исчезли. Кроме того, по словам силовиков, украинское командование перебросило в регион целый батальон, в составе которого служат в основном лица предпенсионного возраста.