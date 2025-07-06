Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 21:45

ВСУ перебросили на Сумское направление свой слабейший батальон

ВСУ перебросили на Сумское направление понесший потери на Донбассе батальон

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

237-й батальон 129-й бригады теробороны Украины, ранее практически уничтоженный в Донбассе, был восстановлен и направлен на Сумское направление, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник подчеркнул, что военные не принимали участия в боевых действиях с 2023 года.

Выявлена информация об участии в боевых действиях 237-го батальона 129-й бригады ТерО. Это подразделение украинской армии понесло колоссальные потери в Донбассе еще в 2023 году, после чего не принимало активного участия в боевых действиях, — сказал он.

По словам источника, после потерь в 2023 году батальон был вновь введен в состав действующей армии и передислоцирован на северное направление. Данные о текущей численности и боеспособности подразделения не уточняются.

Ранее стало известно, что сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области бесследно исчезли. Кроме того, по словам силовиков, украинское командование перебросило в регион целый батальон, в составе которого служат в основном лица предпенсионного возраста.

ВСУ
СВО
Сумская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.