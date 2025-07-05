Бойцы ВСУ сотнями пропадают без следа под Сумами ТАСС: сотни бойцов ВСУ пропали без вести в Сумской области

Сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области бесследно исчезли, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Кроме того, по их словам, в регион украинское командование перебросило целый батальон, в составе которого служат в основном лица предпенсионного возраста.

На официальных ресурсах опубликованы фотографии с мероприятий боевой подготовки военнослужащих 21 АК, на которых отлично видно, что в основном в его состав мобилизованы украинцы предпенсионного возраста, — говорится в сообщении.

Ранее источники в силовых структурах РФ отметили, что Киев был вынужден перебросить под Сумы элитные подразделения из-за сложной для ВСУ ситуации. По их словам, украинское командование задействовало резервы.

Также журналисты сообщили о переносе командованием ВСУ армейских полигонов в западную часть страны для обеспечения безопасности мобилизованных бойцов. По их словам, в Киеве приняли такое решение после успешных атак ВС России по военным объектам на территориях Полтавской, Сумской, Днепропетровской и других областей Украины.