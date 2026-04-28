На Украине вводят новых военных кураторов при администрациях

Министерство обороны Украины создаст при местных администрациях должности заместителей по вопросам обороны, пишет «РБК-Украина». Замминистра обороны страны Евгений Мойсюк в беседе с изданием отметил, что по решению главы ведомства на посты будут назначать военных.

Эти должности займут действующие военнослужащие, которых будет командировать министр обороны Украины <…> Важно, что указанные должности будут сохранены и в случае наступления условно мирного времени, — заявил украинский чиновник.

В круг задач должностных лиц включат взаимодействие с центрами комплектования, проведение тренировок и организацию территориальной обороны.

Ранее руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков рассказал, что в серых схемах, организованных сотрудниками украинских ТЦК, участвуют не только военкомы. По его словам, уклонисты вынуждены платить врачам и посредникам, а военкомы для «отлова» мужчин все чаще привлекают местных бандитов или националистов.