Жена главы Минобороны Украины потратила на одну вещь десятки миллионов евро

Супруга главы Минобороны Украины купила яхту за €26 млн

Жена министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела яхту, стоимость которой около €26 млн, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Речь идет о судне Tankoa S501 Vertige, длина которого достигает почти 50 метров.

Жена министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела роскошную суперъяхту стоимостью около €26 млн, — заявил собеседник агентства.

Источники СМИ заявили, что яхта зарегистрирована под французским флагом и ходит под ним же. Подобная схема могла быть связана с требованиями местного законодательства, отметил собеседник агентства.

Половина зарегистрированного под французским флагом судна обязательно должна принадлежать гражданину одной из стран — членов ЕС или зарегистрированной в ЕС компании, — объяснил источник.

Ранее замминистра армии по финансам Джулс Херст заявил, что в проекте бюджета США на 2027 год нет никаких строк, где бы содержалась финансовая поддержка Украины. Чиновник поспешил заверить, что программы, утвержденные конгрессом ранее, все еще работают.

Трамп допустил сокращение военных контингентов США в странах Европы
Водитель погиб при атаке БПЛА в Брянской области
В США намекнули на возможное изменение курса по Ирану
В Подмосковье загорелись бани фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
В Минцифры Казахстана назвали запуск «Союза-5» новой эрой космонавтики
В Москве арестовали пятерых фигурантов дела о смертельном пожаре
СК установил личность человека, причастного к обстрелам под Белгородом
Жена главы Минобороны Украины потратила на одну вещь десятки миллионов евро
«Отступать некуда»: «Локомотив» — «Динамо». Кто фаворит, прогнозы, интриги
Арест, заброшенная могила сына, завещание Шатунова: как живет Андрей Разин
В Совбезе оценили влияние беспилотников на ход боевых действий
В СК сообщили о шокирующей находке на освобожденных территориях ДНР
Ракету-носитель «Союз-5» запустили на Байконуре
Глава ФИФА объявил, что Иран сыграет на чемпионате мира 2026 года
«Я его замучила»: певица Марго раскрыла подробности отдыха с Киркоровым
В Госдуме разоблачили обман Зеленского с обязательной ротацией ВСУ
Медведев заявил, что в будущем «рой дронов» перестанет быть проблемой
В Минобороны РФ сообщили о перехвате БПЛА над пятью регионами страны
Замначальника УМВД по городу Химки оказалась под арестом
Стало известно, предусматривает ли бюджет США на 2027 год помощь Украине
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

