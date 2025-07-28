Шесть ракетоносцев и рой дронов взяли курс на Украину «РВ»: шесть ракетоносцев и 70 беспилотников направились в сторону Украины

ВС России этой ночью подняли в воздух шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил страны и направили их в сторону Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, это четыре борта Ту-95МС и два борта Ту-160. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также, по сведениям военкоров, в воздух поднялись около 70 российских ударных дронов. Они, по данным канала, пролетали над Черниговской областью. Предположительно, беспилотники направлялись на запад Украины. Киевские мониторинговые ресурсы в свою очередь сообщали, что по украинским военным объектам готовится массированный комбинированный удар.

Ранее силы противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ подверглись Ростовская, Калужская, Орловская и Брянская области. Больше всего БПЛА — четыре — удалось ликвидировать на подлете к Ростовской области.

До этого мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Оповещение об опасности с воздуха также прозвучало в нескольких областях страны — Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Кроме того, сирены выли в пяти районах Киевской и трех районах Днепропетровской и Черкасской областей.