Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 08:36

Шесть ракетоносцев и рой дронов взяли курс на Украину

«РВ»: шесть ракетоносцев и 70 беспилотников направились в сторону Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России этой ночью подняли в воздух шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил страны и направили их в сторону Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, это четыре борта Ту-95МС и два борта Ту-160. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также, по сведениям военкоров, в воздух поднялись около 70 российских ударных дронов. Они, по данным канала, пролетали над Черниговской областью. Предположительно, беспилотники направлялись на запад Украины. Киевские мониторинговые ресурсы в свою очередь сообщали, что по украинским военным объектам готовится массированный комбинированный удар.

Ранее силы противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ подверглись Ростовская, Калужская, Орловская и Брянская области. Больше всего БПЛА — четыре — удалось ликвидировать на подлете к Ростовской области.

До этого мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Оповещение об опасности с воздуха также прозвучало в нескольких областях страны — Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Кроме того, сирены выли в пяти районах Киевской и трех районах Днепропетровской и Черкасской областей.

Украина
беспилотники
ракетоносцы
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки человек пострадали при аварии с пассажирским поездом
Российский школьник мгновенно умер от удара током на улице
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Иностранные врачи пропали на Украине после попытки бегства за границу
Стало известно о бегстве командования одной из бригад ВСУ из Сум
Россия вошла в топ-15 по доступности бензина в Европе
В СФ сравнили главу ЕК с прогулявшей урок школьницей
Жену Трампа уличили в нежелании быть первой леди США
Шесть ракетоносцев и рой дронов взяли курс на Украину
Пассажир самолета угрожал окружающим бомбой из-за Трампа
Вкуснятина всего за 20 минут! Этот салат с огурчиками сносят со стола
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «оформлением» шенгенских виз
«Неинтересно»: в КНДР заявили о точке невозврата в связях с Южной Кореей
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили взрыв в Дагестане
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
«Украинский след»: Свищев об антироссийских акциях на ЧМ в Тбилиси
«Завоевывают доверие»: мошенники прикидываются верующими для кражи денег
Назван необычный способ успешно пройти собеседование
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.