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28 июля 2025 в 00:50

Взрывы прогремели в украинской столице

Взрывы произошли на территории Киева на фоне воздушной тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В украинской столице прогремели мощные взрывы, сообщает издание «Общественное. Новости». Громкие звуки раздавались в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.

Сигналы тревоги также прозвучали в нескольких областях страны. Сирены распространились на Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, а также на пять районов Киевской и три района Днепропетровской и Черкасской областей.

В настоящее время подробности о характере взрывов и возможных последствиях уточняются. Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в Одессе на фоне воздушной тревоги. В городе работали системы противовоздушной обороны, других подробностей об инциденте не было.

До этого в Министерстве обороны РФ проинформировали, что российские войска нанесли поражение украинским цехам, в которых производили беспилотные летательные аппараты. Также был произведен удар по пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

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