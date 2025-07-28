Взрывы прогремели в украинской столице Взрывы произошли на территории Киева на фоне воздушной тревоги

В украинской столице прогремели мощные взрывы, сообщает издание «Общественное. Новости». Громкие звуки раздавались в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.

Сигналы тревоги также прозвучали в нескольких областях страны. Сирены распространились на Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, а также на пять районов Киевской и три района Днепропетровской и Черкасской областей.

В настоящее время подробности о характере взрывов и возможных последствиях уточняются. Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в Одессе на фоне воздушной тревоги. В городе работали системы противовоздушной обороны, других подробностей об инциденте не было.

До этого в Министерстве обороны РФ проинформировали, что российские войска нанесли поражение украинским цехам, в которых производили беспилотные летательные аппараты. Также был произведен удар по пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.